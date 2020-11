Feyenoord mag niet klagen met 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht

In de eerste helft had Feyenoord, met debutanten George Johnston en Jordy Wehrmann in de basis, grotendeels het balbezit, maar waren de kansen voor FC Utrecht. Na nog geen drie minuten spelen kreeg Sander van de Streek al een enorme mogelijkheid, maar hij schoot van dichtbij op Feyenoord-doelman Nick Marsman.

Tekst gaat verder onder de foto:



Diezelfde Marsman kon zich vaker onderscheiden in de eerste helft. Vooral Mimoun Mahi was vaak dreigend aan de kant van de bezoekers, maar hij schoot meerdere malen naast en vond de keeper van Feyenoord op zijn weg. De Rotterdammers kwamen op hun beurt in de eerste 45 minuten niet veel verder dan een kopbal van Utrecht-verdediger Mark van der Maarel op de paal van zijn eigen doel.

Waar Feyenoord niet mocht klagen met de 0-0 ruststand, kwam de openingstreffer van FC Utrecht er vroeg in de tweede helft alsnog. Een hoekschop belandde zo in de voeten van verdediger Mark van der Maarel, die de bal snel binnen schoot: 0-1. Een paar minuten later had Van de Streek de 0-2 al op zijn schoen, maar van dichtbij hield Marsman Feyenoord in de wedstrijd.

Prachtige gelijkmaker

Waar de ploeg van trainer Dick Advocaat in aanvallend opzicht nog nauwelijks iets had laten zien, kwam het na ruim een uur spelen wel op prachtige wijze langszij. Steven Berghuis legde de bal na een afgeslagen hoekschop op het hoofd van Marcos Senesi, die de bal op zijn beurt panklaar afleverde bij de vrijstaande Lutsharel Geertruida. De verdediger liep van dichtbij de gelijkmaker binnen: 1-1.

Tekst gaat verder onder de foto:



In het restant van de wedstrijd kwam Feyenoord, net als voor de gelijkmaker, niet tot grote kansen. FC Utrecht maakte meer aanspraak op de drie punten en kreeg ook nog de nodige mogelijkheden in het laatste kwartier. Feyenoord mocht niet klagen dat het na ruim negentig minuten bij slechts één Utrechtse treffer bleef.

Feyenoord - FC Utrecht 1-1 (0-0)

50' Mark van der Maarel 0-1

65' Lutsharel Geertruida 1-1

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Johnston; Wehrmann (90+2' Botteghin), Diemers, Teixeira; Berghuis, Jørgensen (84' Bannis), Linssen (70' Narsingh)