Feyenoord-trainer Advocaat na FC Utrecht (1-1): 'We mogen blij zijn met een punt'

Dick Advocaat klaagde na afloop zeker niet na het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen FC Utrecht. De Domstedelingen kregen zondag veel kansen in de Kuip, maar winnen deden de gasten niet. "We probeerden nog voor drie punten te gaan, maar op een bepaald moment moet je inzien dat je op een punt moet spelen", stelt Advocaat.

"Sommige mensen denken dat het beter is om op drie punten te blijven spelen. Maar als je ziet hoeveel kansen FC Utrecht heeft gekregen, dan mag je blij zijn met een punt." Advocaat vertelt dat de spelers van Feyenoord niet meer konden brengen tegen FC Utrecht. "Je hoeft geen helderziende voor te zijn. Als je elf spelers in de selectie mist, waar hebben we het dan over?"

Vandaag kwam Feyenoord op alle fronten te kort tegen FC Utrecht, vindt Advocaat. "Het is moeilijk te accepteren, maar voor mij is dat begrijpelijk."

Advocaat benadrukte op de persconferentie de verrichtingen van basisdebutant Jordy Wehrmann en doelman Nick Marsman. "Dat zijn aardige dingen om te zien, maar daar doen we het niet voor. We doen het voor om zo lang mogelijk mee te doen. Maar de realiteit en de feiten zijn dat dit heel moeilijk is", verwijst Advocaat naar de strijd om de landstitel in de eredivisie.

