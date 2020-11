Marsman sterkhouder bij Feyenoord tegen FC Utrecht: 'We kregen er moeilijk grip op'

Volgens de keeper van de Rotterdammers was het logisch dat Feyenoord het zwaar zou gaan krijgen tegen FC Utrecht, na het 0-0 gelijkspel van Feyenoord in de Europa League bij CSKA Moskou. "We kregen vandaag er moeilijk grip op", vindt Marsman. Feyenoord had volgens hem meer kunnen brengen.

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie van Feyenoord-doelman Nick Marsman na het thuisduel met FC Utrecht (1-1). De tekst gaat verder onder de video:

"FC Utrecht speelde in een ander systeem dan we hadden verwacht. Daar hadden we moeite mee. Op het middenveld kwamen we in ondertal te staan. We kregen het niet voor elkaar om dat op te lossen. In de rust hebben we het anders neergezet en dan zie je dat het wat beter gaat. Maar ook naar mate de tweede helft vorderde, sloeg de vermoeidheid toe en werden de gaten te groot", zegt Marsman.

Tegen FC Utrecht kwam hij goed voor de dag. Door de coronacrisis speelde Marsman nog niet veel wedstrijden. "Als keeper heb je wedstrijdritme nodig om er helemaal in te komen", legt hij uit.