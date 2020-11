'Sla kerst een keer over' en jonge Maradona niet gekocht door Rotterdamse clubs; dit waren dé verhalen van deze week.

'Sla kerst een keer over' en Sparta en Feyenoord zagen niets in de 14-jarige Maradona. Dit zijn de opvallende Rijnmondverhalen van de afgelopen week.

Hij houdt zelf ook van kerst vieren, Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC en lid van het OMT. Maar zijn advies is toch echt om 'kerst dit jaar over te slaan', omdat het aantal besmettingen niet snel genoeg afneemt.[article:https://www.rijnmond.nl/nieuws/201505/Ic-arts-Diederik-Gommers-Sla-kerst-een-keer-over]

Elke ochtend doet hij een mondkapjescontrole bij de leerlingen. De rector van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel staat 's ochtends zelf voor de deur.[article:https://www.rijnmond.nl/nieuws/201483/Comenius-Lyceum-blust-coronabrandhaard-terwijl-de-school-open-blijft]

Het verhaal lijkt te bizar om waar te zijn, maar zowel Feyenoord als Sparta kregen de 14-jarige Maradona aangeboden als voetballer, maar bedankten ervoor [article:https://www.rijnmond.nl/nieuws/201503/Feyenoord-en-Sparta-hadden-geen-belangstelling-voor-14-jarig-talentje-Diego-Maradona]

Tot slot: Het verzet in tijden van pandemie kent vele gedaanten, maar één gezicht: Willem Engel. De Rotterdamse dansleraar is gehaat en geliefd.[article:https://www.rijnmond.nl/nieuws/201576/Willem-Engel-de-rattenvanger-van-Hamelen-in-coronaland]