Deuren Museum Rotterdam nu definitief dicht: 'Respectloos naar de collectie, naar Rotterdam en naar de Rotterdammers'

In juni oordeelde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) dat het museum, met ruim 110 duizend historische objecten, beter gesloten kan worden omdat het niet functioneert. Er was volgens de RRKC sprake van te weinig bezoekers, geen visie en ongeschikte huisvesting.

Ondanks dat Museum Rotterdam de afgelopen maanden veel steunbetuigingen kreeg, namen de wethouder en de gemeenteraad het advies van de RRKC over. Een klein deel van de subsidie blijft, voor het beheer van de collectie en voor het openhouden van Museum Rotterdam '40-'45 NU, aan de Coolhaven.

80 jaar bombardement

Directeur Paul van de Laar vertelt geagiteerd hoe hij zich de blaren op de tong heeft gepraat om de gemeente op andere gedachten te brengen. "We konden dit jaar niet het bombardement van Rotterdam herdenken vanwege corona. Dus we hebben voorgesteld: laat het museum in ieder geval nog op zijn minst een half jaar open. Dan heeft de mooie tentoonstelling 'Leeuwen op de Coolsingel', over tachtig jaar bombardement, nog rendement".

"Want wat gaan we straks doen op 14 mei? Ik hoor ze nu alweer roepen: daar moeten we aandacht aan besteden, want vorig jaar hebben we dat niet kunnen doen. Dus we hadden gehoopt dat de Raad op het laatste moment zou zeggen: misschien is het niet verstandig."

Kwartiermaker

De komende tijd worden onder leiding van een kwartiermaker plannen gemaakt voor een nieuw, beter stadsmuseum. Volgens Van de Laar was het beter geweest om tijdens dat proces het museum nog twee jaar open te houden, voor het geval de ontwikkeling van die plannen zou tegenvallen. "Dan heb je in ieder geval een scenario om op terug te vallen."

Nu wordt de collectie opgeborgen in een depot. "Als je niet weet wat je met een collectie moet doen, dan betekent dat dat je ook de spirit eruit haalt", verzucht Van de Laar.

Een van de laatste bezoekers is ook boos en teleurgesteld over de sluiting: "Het is de tweede keer dat het museum sluit; eerder het Schielandshuis, daar kwam ik als klein kind al. En nu hebben we wéér geen plek voor de geschiedenis van de stad."