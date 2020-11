LIVE: Sparta met dezelfde elf tegen flink gewijzigd PSV

Sparta wil zondagavond graag stunten in het Philips Stadion tegen PSV. Rijnmond Sport is daar ook benieuwd naar en zal verslag doen van dit eredivisieduel.

PSV-Sparta begint om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. In Eindhoven zal Sander Verrips zorgen voor het radiocommentaar. Léon Boele presenteert de show. Radio Rijnmond Sport start even voor aanvang van het duel en duurt tot en met 22:00 uur.

Wil je meepraten over PSV-Sparta? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

PSV - Sparta (Aftrap 20:00 uur)

Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui, Mijnans, Smeets, Auassar; Duarte, Thy