Strijdend Sparta in de slotfase toch ten onder bij PSV: 1-0

Adil Auassar over Sparta: 'We hebben het PSV heel moeilijk gemaakt'

Sparta heeft zondagavond in de eredivisie met 1-0 verloren bij PSV. Lang bleef de ploeg van Henk Fraser op de been en leek een verrassend resultaat mogelijk. Maar in de 78e minuut schoot Donyell Malen, na een redding van Maduka Okoye, de rebound van een strafschop binnen. Dat leverde drie punten op voor de Eindhovenaren.

Sparta trof in de eerste helft een sterk gewijzigd PSV. Trainer Roger Schmidt had zijn ploeg op maar liefst acht plekken gewijzigd. Die wijzigingen werkten door in het spel van de Eindhovenaren. Sparta bleef op haar beurt makkelijk op de been in een eerste helft die net zo goed schriftelijk afgedaan had kunnen worden. Behalve één moment dan.

Kans voor open doel

Sparta-spits Lennart Thy kreeg na zo’n tien minuten dé kans om zijn ploeg een dienst te bewijzen. Nadat de spits goed de diepte in was gestuurd, omzeilde hij PSV-doelman Lars Unnerstall, waardoor hij voor open doel vrij kwam te staan. De Duitser schoot vervolgens gehaast naast het doel van PSV. In de resterende 35 minuten waren er vervolgens amper mogelijkheden te noteren.

In de tweede helft duurde het tien minuten dat Sparta gevaarlijk werd. Uit een hoekschop kopte Abdou Harroui naast. Vlak daarna werd PSV gevaarlijk. Eran Zahavi schoot op Maduka Okoye. Adrian Fein haalde een paar minuten later van afstand uit. Sparta-doelman Okoye ging gestrekt en tikte de bal –wederom- stijlvol over zijn doel. De hoekschop die erop volgde leverde niks op.

Veel wissels, strafschop PSV

Beide trainers sloegen vervolgens aan het wisselen. Bij Sparta kwam Reda Kharchouch samen met Mario Engels in het veld voor Bryan Smeets en Lennart Thy. Mario Götze, Richard Ledezma en Eran Zahavi werden gewisseld voor Noni Madueke, Donyell Malen en Cody Gakpo. Ook Ibrahim Sangaré maakte daarna zijn opwachting in plaats van Pablo Rosario.

In de slotfase kwam Sparta ongelukkig op achterstand. Kharchouch tikte in het strafschopgebied oud-Spartaan Nick Viergever onderuit: strafschop. Okoye keerde de strafschop van Malen, maar zag de spits de rebound wel benutten: 1-0. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd, ook omdat Danzell Gravenberch in de absolute slotfase nog een grote kans miste.

PSV - Sparta: 1-0 (0-0)

78' 1-0 Donyell Malen

Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui (Gravenberch 83'), Mijnans (Meijers 79'), Smeets (Engels 63'), Auassar; Duarte (Fortes 80'), Thy (Kharchouch 63')