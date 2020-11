Kabinet: geen verzoek gehad om Black Friday te schrappen

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei in het tv-programma Buitenhof dat hij met 25 andere burgemeesters er de afgelopen tijd bij het kabinet op heeft aangedrongen om Black Friday te verbieden. Het kabinet vond dat niet nodig, zei Aboutaleb.

Volgens het kabinet ligt dat dus anders. Het zou juridisch ook lastig zijn en de burgemeesters hebben zelf genoeg bevoegdheden om in te grijpen, zegt het kabinet.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zegt ook dat de situatie genuanceerder ligt dan Aboutaleb die voorstelde. Volgens Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is en bij het gesprek aanwezig was, is met het kabinet over de drukte in de decembermaanden gesproken.

Er is volgens Bruls niet expliciet door de 25 burgemeesters gevraagd om Black Friday te verbieden, wel is aangedrongen op ontmoediging van Black Friday-acties, zegt Bruls.