Rapper Steff en podium Bar3 winnen Rotterdam Music Awards

Bar3 wint in de categorie beste poppodium Foto: Govert Kreuk

Rapper Steff, Deathcore band Distant, poppodium Bar3 en MOMO Fabrique festival hebben een Rotterdam Music Award gewonnen.Zondagavond zijn in Theater Zuidplein de winnaars bekend gemaakt als afsluiter van de Rotterdamse Popweek.

In de categorie Beste Track is een verrassende winnaar: de deathcore band Distant met ‘Hellmouth’. De categorie Beste Album wint Steff, de rapper van Zuid, met het album ‘Wat Denk Ie Zelf’.

Bar3 heeft de Award voor Beste Podium gewonnen. De nachtkroeg op de Nieuwe Binnenweg zit direct naast Rotown. De Award voor Beste Festival is voor MOMO Fabrique Festival. Tijdens de coronapandemie organiseerde Motel Mozaïque begin september het tweedaagse festival MOMO Fabrique in de vorm van een route over het terrein van AVL Mundo, de werkplek van kunstenaar Joep van Lieshout.

De nieuwe categorie Beste Corona Initiatief is speciaal bedoeld voor diegene die ondanks alle tegenslagen toch iets bijzonders neer hebben gezet. PRSPCT Quaranstream Broadcast wint deze award.

De Rotterdam Music Awards zijn de popprijzen voor de Rotterdamse popsector en worden sinds 2014 uitgereikt door de Popunie.