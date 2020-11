Wek- en weerbericht van maandag 30 november

Het weer:

Vandaag is het bewolkt en vanochtend kan er al wat lichte regen voorkomen.

Vanmiddag gaat het vanuit het noordwesten geruime tijd doorregenen. Het is een waterkoude dag met vanmiddag een maximumtemperatuur van 8 graden. De zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee vanmiddag tot vrij krachtig. Het volledige weerbericht lees je hier .

Wat je misschien gemist hebt:

- Bij een aanrijding in Ridderkerk zijn zondagavond twee personen gewond geraakt. Een van de slachtoffers moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald, omdat het portier niet meer openging.



- Het kabinet zegt nooit een verzoek gehad te hebben om Black Friday te verbieden. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb meldde zondag in het tv-programma Buitenhof dat hij daar, samen met andere burgemeesters, op had aangedrongen.



- Sparta heeft zondagavond in Eindhoven verloren van PSV.

- Feyenoord kwam thuis niet voorbij FC Utrecht.



- Bij metrostation Maashaven in Rotterdam-Zuid is een 28-jarige man in zijn hals gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdammer was aanspreekbaar.

Dit staat ons vandaag te wachten:

-Voor de mensen die na Black Friday nog zin hebben om te winkelen is er vandaag Cyber Monday. Deze dag, altijd de maandag na het Amerikaanse Thanksgiving, is voor online winkels de start van de kerstverkoop.

- Capelle aan den IJssel begint een campagne om vrijwilligers te werven, die bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in een stembureau willen werken.

- Radiopresentator Erik Lemmers gaat tussen 10:00 en 13:00 uur op stap met de Rotterdamse fotograaf Paul Martens.

- Burgemeester Aboutaleb is tussen 19:00 en 20:00 uur te gast in onze radiostudio bij Ruud de Boer.