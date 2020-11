VVD-fractievoorzitter Karremans: 'Twintig procent korting op een paar schoenen is blijkbaar belangrijker dan de volksgezondheid'

VVD-fractievoorzitter Karremans wil dat Aboutaleb pro-actiever is in voorkomen drukte centrum

GroenLinks en de VVD in Rotterdam willen van burgemeester Aboutaleb weten wat er gedaan is om de grote drukte rond Black Friday te voorkomen. Ook vragen de partijen zich af waarom er zo weinig boetes zijn uitgedeeld. Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD: "Voor mij is duidelijk dat we dit niet nog een keer moeten laten gebeuren."

Karremans heeft met plaatsvervangende schaamte gade geslagen hoe de coronaregels door het winkelend publiek afgelopen weekend massaal aan de laars werden gelapt. "Er zijn allerlei regels ingesteld: de horeca is dicht, heel veel ondernemers hebben het lastig op dit moment en voor mensen in de zorg is het keihard werken", memoreert hij maandagochtgend op Radio Rijnmond.

"En wat doet een grote groep rond Black Friday? Dealtjes shoppen in het centrum. Alsof die regels niet bestaan. Mensen vinden het blijkbaar belangrijker om twintig procent korting op een paar schoenen te krijgen dan dat ze zorgvuldig omgaan met de volksgezondheid. Dan denk je: waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig?"

Verkeerd signaal

Karremans wil van het stadsbestuur weten wat er gedaan is om de grote toestroom van het publiek naar gebieden als de Lijnbaan en de Koopgoot te voorkomen. "Zeker ook met het oog op de decemberinkopen. Hoe gaan we het doen in het weekend van 19 en 20 december, net voor Kerstmis? Voor mij is duidelijk dat we dit niet nog een keer moeten laten gebeuren."

Karremans had afgelopen weekend al telefonisch contact met burgemeester Aboutaleb. "Wat ik van hem begreep is dat er bijna geen boetes zijn uitgedeeld. Terwijl de coronaregels in het centrum massaal zijn overtreden."

"Ik vraag me af of dat niet een heel verkeerd signaal is. Dat je blijkbaar met elkaar in groepjes kunt zitten in het centrum. Want je krijgt toch geen boete. Aboutaleb zei dat het een keuze is geweest, omdat boetes in grote groepen minder zin hebben. Ik kan daar voor een deel wel in meegaan.

Maar uiteindelijk zijn de regels er niet voor niets en moet je wel gewoon een streep trekken. Als mensen de regels overtreden en er zijn boa's in de buurt, dan moet je ook beboeten. Anders krijg je een glijdende schaal."

Communicatie vooraf

Aboutaleb zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat hij, samen met zijn collega-burgemeesters, vooraf had aangedrongen op het schrappen van Black Friday. Het kabinet ontkent dat dit het geval is.

Karremans: "Ik ben niet bij dat overleg geweest, dus ik weet ook niet wat daar is besproken. Wat ik wel weet is dat de burgemeester een instrumentarium heeft om zélf ook maatregelen te treffen. Aboutaleb heeft de winkels eerder laten sluiten. Maar het gaat ook om de communicatie vooraf. Als er vrijdag om 17:00 uur een pushbericht van Rijnmond komt met de mededeling 'Kom niet meer naar het centrum' is het eigenlijk al te laat. Dat zou pro-actiever moeten."

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdag over Black Friday.