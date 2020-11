Wie gaat ons straks vaccineren? Coronatesters mogelijk omgeschoold

Volgens directeur Saskia Baas zijn het RIVM en het Rijk, die in eerste instantie over de vaccinatiestrategie gaan, volop bezig met een plan van aanpak. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor de GGD'en, want die zijn altijd betrokken bij de nationale vaccinatieprogramma's. "Formeel moeten we die opdracht overigens nog wel krijgen, maar alle tekenen wijzen daar wel op", zegt Baas.

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de testcapaciteit de afgelopen tijd flink uitgebreid, zeker met de komst van de XL-teststraten op Rotterdam-The Hague Airport en binnenkort in Ahoy Rotterdam. In totaal liggen het aantal tests per dag binnenkort op een kleine veertigduizend.

Overcapaciteit

Baas zegt op dit moment genoeg personeel te hebben om alle tests uit te kunnen voeren. Zeker nu er steeds minder tests worden uitgevoerd.

Het aantal besmettingen neemt nog steeds af. Dat betekent zelfs dat en soms overcapaciteit is en dat personeel soms niks te doen heeft. Daardoor bestaat de kans dat ze ander werk gaan zoeken, zegt Baas. Daarom probeert de GGD personeel op allerlei manieren aan zich verbonden te houden, bijvoorbeeld door een aanwezigheidsvergoeding of alternatieve werkzaamheden.

Opties zijn om coronatesters op te leiden voor het uitleeslab of om mensen te gaan vaccineren. Baas: "Ook om het voor mensen aantrekkelijk te maken om voor ons te werken, omdat de variatie dan iets groter is. Daar moeten we echt nog naar kijken. Wat kan? Wat is wijsheid?"

Hoe dan ook: het grootschalige vaccineren zal opnieuw veel gaan vragen van de GGD'en. Toch is Baas optimistisch. "Het lukt ons elke keer weer, dus dit gaat ons ongetwijfeld ook weer lukken. Maar het vraagt veel van de mensen om ons heen."