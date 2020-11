Begrip voor ziekenhuispersoneel zwakt af: ‘Mensen zijn corona en de maatregelen zat’

Door de opname van coronapatiënten is er topdrukte op de afdeling radiologie van het Maasstad Ziekenhuis. Hier worden foto’s van de longen gemaakt. Het verschil met de eerste golf is dat ze nu ook patiënten uit de reguliere zorg hebben. Het gevolg is drukte op de afdeling. “Sommige patiënten hebben daardoor een korter lontje.”

Er komt een patiënt de kamer binnen voor een longfoto in de CT-scan. Hij is covid-verdacht. Twee verpleegkundigen gehuld in beschermende pakken ontfermen zich over hem. Als eerste krijgt hij contrastvloeistof toegedient. Hierdoor zijn de bloedvaten en de longen beter te zien op de foto’s. Langzaam verdwijnt de patient in een grote donut-vormige machine, de CT-scan.



Een patiënt op de afdeling radiologie



Een computerstem vertelt aan de man wanneer hij in- en uit moet ademen. De verpleegkundigen wachten achter een loden wand terwijl dit proces loopt. Zo zijn ze beschermd tegen straling. Het duurt een paar minuten voordat er goeie foto’s zijn gemaakt. De CT-scan wordt vervolgens grondig schoongemaakt en klaar voor de volgende mogelijke covid-patiënt.

Gaten in het rooster

Er zijn veel dingen veranderd op de afdeling na de intrede van covid. Volgens Radiologisch laborant Laura de Vries is het werk zwaarder en omslachtiger geworden. De handelingen met patiënten moeten verricht worden met mondkapjes, schorten en handschoenen aan. “We moeten ons voor elke mogelijke covid-patiënt omkleden.”

Ondanks die bescherming raken collega’s toch besmet met covid. “Door die uitval zitten we krap met personeel. We proberen de gaten zelf in te vullen om toch goede zorg te verlenen.” Volgens Laura is het vak van radiologisch laborant een heel specifiek beroep, daarom zijn de gaten in het rooster niet makkelijk in te vullen door bijvoorbeeld algemeen verpleegkundigen.

Andre Niezen is radioloog. Hij is de specialist die de diagnose stelt op basis van de foto’s. Op een computer wijst hij naar een dwarsdoorsnede van een borstkas van de patient. Zijn vinger gaat naar de plek waar de longen zitten. Die horen een zwarte kleur te hebben op de foto maar zijn licht van kleur. Dat wijst volgens hem op een gebied waar het coronavirus een longopntsteking heeft veroorzaakt. “Dit ziektebeeld zagen we pre-corona heel weinig maar sinds de eerste golf bijna dagelijks.”



Radioloog Andre Niezen

Longschade

Op basis van de bevindingen van de radioloog stelt longarts Gea Helfrich een behandelplan op voor de patiënt. Ze laat twee foto’s zien van dezelfde longen. Eén is zonder corona de ander met. Te zien is dat de long met corona witter van kleur is.

Longarts Gea Helfrich. Rechts op het scherm een foto met covid, links zonder



“Je kan uiteindelijk longschade overhouden aan corona. Er kunnen littekens op de long komen waardoor je moeite kan hebben met ademen en sneller kortademig kan worden.”

Terug naar radiologisch laborant Laura. Ze is strijdbaar maar zegt ook dat ze begrip nodig heeft van patiënten. “We krijgen niet alles voor elkaar met de mensen die we hebben.” Ze is helemaal klaar met covid. “Je wilt ook weer naar een feestje of een concert. Maar om dat te bereiken moeten we toch nog even doorbikkelen."