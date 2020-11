Justitie eist celstraffen tot 26 jaar voor 'moord op bestelling' in Rotterdam-Kralingen

Justitie heeft straffen tot 26 jaar cel geëist voor de liquidatie in Rotterdam van Moon Tong Choi. De 64-jarige man werd in oktober 2018 in zijn auto beschoten bij de Willem Ruyslaan in Kralingen.

De hoogste straf wordt geëist voor de schutter, die op een scooter zat. De neef van Choi zou de opdracht hebben gegeven. Tegen hem is 25 jaar cel geëist. Justitie spreekt van een moord op bestelling.

Tegen een derde man is 23 jaar cel gevraagd. Hij wordt gezien als de moordmakelaar die de schutter had geregeld. Een vierde verdachte had een kleine rol. Tegen hem is één maand onvoorwaardelijk geëist.

Een mogelijk motief voor de liquidatie is dat de opdrachtgever een groot geldbedrag van zijn oom had vergokt. De man heeft gezegd dat hij in dienst was bij Choi. Hij fungeerde als tolk bij drugszaken.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Rotterdam uitspraak doet.