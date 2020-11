POLL: Ga jij vanwege de drukte in winkelgebieden je decemberinkopen online doen?

Ondanks de coronamaatregelen is een grote massa koopjesjagers afgelopen weekend naar het centrum van Rotterdam getrokken voor Black Friday. Het crisisteam van de gemeente riep de shoppers op om weg te blijven om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de decemberinkopen wordt weer drukte verwacht. Hoe denk jij erover? Koop jij nu liever online? Of gaat er wat jou betreft echt niks boven een 'echte' winkel?

Laat jouw mening horen en stem op onze poll.

De woordvoerder van het crisisteam had afgelopen een duidelijke boodschap: "Doe online de aankopen of shop, als je niet in Rotterdam woont, lokaal."

Ondanks dat er veel handhavers aanwezig waren in het centrum, zijn er weinig boetes uitgedeeld. Vincent Karremans liet maandagochtend op Radio Rijnmond weten dit onbegrijpelijk te vinden. "Ik vraag me af of dat niet een heel verkeerd signaal is. Dat je blijkbaar met elkaar in groepjes kunt zitten in het centrum. Want je krijgt toch geen boete. Aboutaleb zei dat het een keuze is geweest, omdat boetes in grote groepen minder zin hebben. Ik kan daar voor een deel wel in meegaan.

Maar uiteindelijk zijn de regels er niet voor niets en moet je wel gewoon een streep trekken."