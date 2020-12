Brand in windturbine Goeree-Overflakkee

De brandweer heeft maandag aan het begin van de middag een brand in een windturbine bij Middelharnis geblust. Niemand raakte gewond bij het incident.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in de omvormer, die stroom voor de het functioneren van de windmolen mogelijk maakt, meldt een woordvoerder van eigenaar Vattenfall. De omvormer zit aan de voet van de molen. De brandweer zette een drone in om het probleem in kaart te brengen.

De windturbine, onderdeel van windpark Haringvliet-Zuid, is nog niet in gebruik.