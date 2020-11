Burgemeester roept op: Kom stemmen tellen in Capelle

De Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar lijken misschien nog ver weg, maar de gemeenten in onze regio zijn er al volop druk mee. In Capelle aan den IJssel bijvoorbeeld doen ze er alles aan om straks genoeg stemmentellers en stembureaumedewerkers te hebben. Door corona hebben ze er namelijk veel meer nodig dan normaal. Maandag start daarom een campagne.

De verkiezingen van 2021 zijn anders dan anders. Om te zorgen dat het overal veilig kan en het niet te druk wordt, zijn meer stemlocaties nodig en kan bovendien niet op een dag, maar over drie dagen worden gestemd. Dat betekent dat er drie keer zoveel personeel nodig is, zegt burgemeester Peter Oskam.

In Capelle zijn normaal gesproken wachtlijsten van mensen die op een stembureau willen werken. "Mensen vinden dat heel leuk en zijn echt teleurgesteld als ze er niet bij zitten." Nu gaat de gemeente campagne voeren om mensen te werven. Omdat het nu drie dagen duurt, hebben ze dag en nacht personeel nodig.

Tekst gaat verder onder de reportage



Dag en nacht

"'s Avonds blijven de stembiljetten in het stembureau", legt Oskam uit. "Ze worden geteld op de locatie waar de stemmen zijn uitgebracht, pas nadat het stembureau is gesloten. Dat betekent dat we ook twee nachten beveiligers nodig hebben."

De gemeente kan in maart in ieder geval rekenen op Joost Matthijsse en Conny Scheenstra. Zij zijn al jaren van de partij. "Het leuke is dat je deel uitmaakt van het hele proces. Het gaat ook veel meer voor je leven", zegt Conny. "De interactie met de mensen is heel leuk."

Joost (20) is het daar roerend mee eens. Hij heeft zich voor alle drie de dagen aangemeld. "Het is sowieso een leuke dag en je zit met leuke mensen. Ik vind het ook heel leuk om bekenden tegen te komen."

"Ik ging vroeger altijd al mee met mijn ouders naar het stembureau en toen ik een advertentie in de krant zag, dacht ik: hier ga ik me voor aanmelden, zodat ik een actieve bijdrage kan leveren aan de democratie. Ik vind het gewoon leuk om bij zoiets officieels te helpen."

Het leukste moment vinden ze allebei het sluiten van de stembussen - of opengaan; het is maar hoe je het bekijkt. Dan begint het echte werk pas. "Dan is het feest, als we mogen gaan tellen. Dat is het moment dat iedereen iets heeft van: yes", zegt Conny. "Het uiteindelijke inleveren is een heel officieel gebeuren en daarna heb je een voldaan gevoel", beaamt Joost.

Tekst gaat verder onder de foto



50.000 rode potloodjes

En dan nog iets. Het personeel is niet de enige kwestie waar de burgemeester zijn hoofd over breekt. Dat rode potloodje is in tijden van corona natuurlijk een potentiële bron van besmetting. Daarom krijgt straks iedereen een eigen potloodje. In Capelle gaat het alleen al om vijftigduizend stuks.

"Dat zijn dingen waar we tegenaan lopen; die lastig zijn", zegt Oskam. "Omdat mensen ook mogen kiezen om naar een ander bureau te gaan, die niet in hun eigen wijk ligt, weet je nooit waar mensen opduiken. We hebben er enig idee van, vanuit het verleden, maar die potloden baren ons wel zorgen."

Tekst gaat verder onder de foto



Iedereen die op 17 maart 2021 achttien jaar of ouder is, kan zich als stembureaumedewerker of stemmenteller aanmelden via de website van de gemeente. Je krijgt dan een korte digitale training en toets. Er staat een vergoeding tegenover. "Die is ongeveer honderd euro per dag, dus als student is dat lekker", zegt Joost.

Burgemeester Oskam roept werkgevers op om personeel dat een dagje wil helpen op een stembureau een vrije dag te geven. "Doe het nu gewoon. We leven in een bijzondere tijd. Het is heel mooi als we met elkaar kunnen bewerkstelligen dat de verkiezingen goed lopen."