Bo Bendsneyder komt komend seizoen uit in het WK Supersport, in de klasse voor 600 cc-motoren. De Rotterdamse motorcoureur heeft getekend bij het Nederlandse team EAB Racing van Ferry Schoenmakers.

In de afgelopen vijf seizoenen kwam Bendsneyder uit op het hoogste niveau. De eerste twee jaar gebeurde dat in de Moto3. Na die periode racete de Rotterdammer in de Moto2.