Vandalen richten ravage aan op complex VV Strijen, trainingen afgelast

Vandalen hebben dit weekend een ravage aangericht op het complex van voetbalvereniging Strijen. Fonkelnieuwe muren zijn beklad en bekrast, er is met verf gegooid en er is geprobeerd de dugouts in brand te steken.

En dat is niet alles. Rond de velden ligt troep, her en der liggen glasscherven en onder meer een kruiwagen is vernield.

De Strijense club heeft aangifte gedaan bij de politie. De daders zijn te zien op camerabeelden, maar VV Strijen roept leden en omwonenden op om zich te melden als ze meer weten van de vernielingen.

De trainingen van alle teams zijn afgelast. Volgens de club is het momenteel niet veilig om te trainen. "De boel moet eerst worden opgeruimd (door wie eigenlijk?) en schoongemaakt. Het nu niet kunnen ballen is de keiharde consequentie van deze gekte, deze vernielzucht en dit volstrekt ontoelaatbare en niet te tolereren gedrag", aldus het bestuur.

VV Strijen betreurt de vernielingen ten zeerste, ook omdat deze coronaperiode voor de club financieel al bijzonder moeilijk is. "Het behoeft geen betoog dat de schade op de daders zal worden verhaald."

Het is niet de eerste keer dat VV Strijen last heeft van vandalen. In de zomer van 2016 ging het terrein op slot omdat enkele tientallen jongeren er een rotzooitje van maakten.