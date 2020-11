Kapster Hadil is klaar voor klanten met een mondkapje: 'gewoon door blijven ademen'

Hadil (links) in haar kapsalon in Dordrecht.

Een rondje door de Dordtse binnenstad leert dat veel winkeliers blij zijn met de nieuwe wet. Vicky van Dekkers Boek & Kantoor: "We zijn op een gegeven moment gestopt met vragen of mensen een mondkapje op wilden doen. Het leverde teveel discussie op. Ik ben heel blij met de nieuwe wet en de duidelijkheid."

Ook bij Drechtse Hair & Beauty hebben ze begrip voor de tijdelijke wet. "Het is voor de veiligheid van de klant en die van ons", zegt Hadil Chalati. Het zal even aanpassen worden, maar ze is er klaar voor. "We gaan ons best doen. Gewoon door blijven ademen."

"Het moet lukken hoor, we hebben genoeg geoefend", vertelt ze. Toch ging het ook een keer mis. "Met de tondeuse ging ik door de touwtjes", lacht Hadil. "Maar we hebben er genoeg op voorraad. Geen probleem."