Uitslag poll: ruime meerderheid shopt liever online dan in drukke winkelgebieden

Nog eens 25 procent laat weten voorheen al vaker online te shoppen dan in een fysieke winkel. Daartegenover geeft 12 procent van de stemmers aan juist wél liever in een winkel te shoppen. Maar 8 procent van de stemmers zegt geen problemen te hebben met de drukte.

'De lol is er voor mij af'

Op Facebook en Twitter wordt flink gediscussieerd over onze poll. Voor Erica Falandt is de lol van het shoppen er wel af. Op Facebook laat zij weten: "De mensen zijn grotendeels opgefokt en gefrustreerd door dit coronajaar. Al die spanningen hangen in de lucht." Shoppen is voor meerdere mensen niet de favoriete bezigheid. "Kom al jaren niet in winkels, vreselijke bezigheid. Alles online, zalig", zegt Elja Buter op Facebook.

Lokaal shoppen

Veel van onze volgers laten weten dat ze wel naar de winkels gaan, maar dat verstandig doen. Zo ook Ellen van Leeuwen: "Ik heb alles al gekocht, een rustige tijd uitgezocht en alles bij de plaatselijke winkels gehaald." Betty Nobel doet met haar mee: "Doe de inkopen wel op een rustig tijdstip hier in ons dorp." En ook Marijke Balvers shopt lokaal, zo laat ze op Twitter weten: "En ik koop bij winkels zonder webshop. Alle grote winkelketens hebben wel omzet online. De kleine lokale winkels niet. En daar mogen maar ‘n beperkt aantal klanten binnen. Dus heel overzichtelijk."

'Ik ben niet bang'

Een aantal van de stemmers is klaar met de coronacrisis en bijbehorende maatregelen. Zo zegt Pjotr op Twitter: "Ik blijf niet weg vanwege de drukte. Ik ben niet bang om iets op te lopen, of dat ik anderen zou aansteken. Nu al lang genoeg regeltjes gehad voor een zorgcrisis waar wij als burgers niks aan kunnen doen!" En op Facebook zegt ook Dennis Lammens niet bang te zijn: "Geen problemen met de drukte, hoor. Overdreven gedoe allemaal."

