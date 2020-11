Bibliotheek Rotterdam haalt boeken met Zwarte Piet uit de etalage, maar leent ze nog wel uit

"Iedere Rotterdammer moet het gevoel hebben dat we er voor hem of haar zijn", zegt Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam. "Dat betekent dat we in sommige gevallen moeten uitkijken wat we laten zien en dat we daar heel goed over nadenken."

De boeken met Zwarte Piet zijn er nog wel, maar staan niet in de kasten. "De boeken met Zwarte Piet zijn uit de etalage gehaald, maar kun je nog wel lenen en meenemen", licht Kemperman toe. "Tijden veranderen. Wat het ene jaar kan, kan het andere jaar niet meer. Wij proberen daar in mee te bewegen."

Afschrijven van boeken

"Alle bibliotheken kopen nieuwe boeken in en moeten oude boeken afschrijven", zegt Barbara van den Bos, teammanager Informatie en Collectie. "Als een boek niet meer relevant is voor nu of niet meer van deze tijd is, dan schrijven we dat af. Denk bijvoorbeeld aan reisboeken. Daar verandert zoveel in, dat ze na verloop van tijd niet meer actueel zijn."

Of de boeken met Zwarte Piet helemaal verdwijnen, durft Van den Bos niet te zeggen. "Je ziet wel dat er meer en meer moderne boeken worden uitgegeven waarbij er gekeurde Pieten zijn. Maar wij mengen ons niet in die discussie."

Er wordt bij de bibliotheek wel nagedacht over een speciale expositie over boeken die discussie oproepen of verboden zijn. "Dat biedt een perspectief in de geschiedenis en dat is interessant om te zien", besluit Van den Bos.