Aboutaleb kijkt naar mogelijkheden om winkeldrukte rondom Sinterklaas en kerst te beperken

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat dinsdag in gesprek met het crisisteam van de veiligheidsregio, om te kijken naar de mogelijkheden om de winkeldrukte in de stad rondom Sinterklaas en de kerstdagen te beperken. Dat zegt hij maandagavond op Radio Rijnmond.

Aboutaleb denkt onder meer aan het versmallen van toegangswegen naar het centrum, het deels op slot gooien van parkeergelegenheden en het beperken van de frequentie van het openbaar vervoer.

Komend weekend is het alweer Sinterklaas en ruim twee weken later is het kerst. Grote drukte in de winkelstraten zoals met Black Friday afgelopen week en de nasleep daarvan dit weekend wil Aboutaleb niet nog eens hebben. Meerdere keren moesten de winkels eerder dicht op last van de burgemeester.



"De enige manier om het goed te doen is om mensen op te roepen niet te komen; en dat ze dan ook niet komen", zegt Aboutaleb. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want net als veel burgers werd ook de burgemeester bedolven onder tientallen folder over Black Friday-kortingen. "Dat ging alléén over Black Friday, en niet over spreiding om op maandag op dinsdag te komen. Ik denk dat het goed is om met elkaar na te denken wat we gaan doen richting 4 december en de kerstdagen."

"Als het kabinet niet met nationale maatregelen komt, dan rest een burgemeester alleen nog openbare orde-maatregelen", zegt Aboutaleb. Een aantal van die eerder genoemde maatregelen zette de burgemeester afgelopen vrijdag en afgelopen weekend ook op het laatste moment in.

Winkeliers

Maatregelen zoals het beperken van het verkeer en het openbaar vervoer naar de stad zou Aboutaleb in de toekomst ook verder van tevoren kunnen communiceren. "Maar we kunnen ook afspraken maken met winkeliers, zoals dat ze bijvoorbeeld alleen korting geven als mensen digitaal hun aankopen doen. En voor kleine winkeliers kan het zo zijn dat ze hun bestelling kunnen plaatsen, maar op een andere dag kunnen ophalen."

De burgemeester snapt dat ondernemers snakken naar meer inkomsten in deze lastige tijd. "Ze hebben een deel van het jaar omzet gemist. Daar hebben we alle begrip voor, maar het zou mooi zijn als er meer spreiding was."