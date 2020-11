Rijk trekt de portemonnee voor ongebruikt noodhospitaal Ahoy

De ruim tachtig bedden in de hallen van het Ahoy-complex zijn nooit gebruikt. De veiligheidsregio liet het noodhospitaal bouwen uit voorzorg, omdat het aantal coronabesmettingen in het voorjaar de pan uit leek te rijzen. Maar uiteindelijk bleken de ziekenhuizen de toestroom aan te kunnen en waren de bedden in Ahoy niet nodig.



In de najaarsnota van het kabinet staat dat het Rijk in totaal 14 miljoen euro uittrekt voor het noodziekenhuis in Ahoy en een soortgelijk provisorisch ziekenhuis in het MECC in Maastricht.