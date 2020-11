'Opvang bij familie kan herstel coronapatient bevorderen'

"Coronapatienten kunnen sneller herstellen als ze bij familie, in huiselijke kring worden opgevangen." Dat zegt coronapatiënte Ineke Veugelers uit Rotterdam. Na haar opname in het Erasmas MC kon ze naar een zorghotel, maar haar zoon wilde graag dat ze tijdelijk bij hem kwam inwonen. Haar zoon en zijn vriendin werken sinds de corona-uitbraak meer thuis, waardoor die mogelijkheid er is.

"In het ziekenhuis wordt hartstikke goed voor je gezorgd", vertelt Ineke. "Het personeel is echt top. Maar als je in huiselijke kring bent, voel je je geen patiënt meer. Met je kleinkinderen erbij is gewoon veel prettiger. Ik denk dat dat ook wel het herstel bevordert."

Ze snapt wel dat niet elke familie de tijd en mogelijkheden heeft om een familielid te verzorgen.

Oproep van longarts

De Rotterdamse longarts Joachim Aerts, het afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC kwam twee weken geleden met de oproep aan familie van een coronapatienten om te helpen. Door de nieuwe coronagolf is de doorstroom naar de thuis- en verpleegzorg vastgelopen. Doordat er geen plek is, blijven de patiënten langer dan nodig in het ziekenhuis liggen. Als patiënten bij familie verder kunnen herstellen, levert dat weer extra beschikbare bedden op in het ziekenhuis.

Tijd en geduld

Ineke is nu twee weken bij haar zoon. De laatste dagen heeft ze geen extra zuurstof meer nodig en wordt er druk gewerkt aan oefeningen. "Ik heb een hele goede fysio die hier zo'n 3 tot 4 keer per week thuis komt. Hij geeft me opdrachten en oefeningen die ik moet doen."

Door ademhalingsoefeningen, bewegen en oefenen met gewichtjes hoopt Ineke weer helemaal te herstellen. Hoe lang het precies gaat duren is niet bekend. "Tijd en geduld. Ik ben al blij dat ik na veertien dagen zodanig hersteld ben dat ik oefeningen kan doen."

Voorlopig blijft ze nog bij haar zoon en zijn gezin. Pas als ze weer alles zelfstandig kan doen, gaat Ineke terug naar haar eigen huis.