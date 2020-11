'Juist nu behoefte aan verbinding en dus aan een kerstborrel'

Vanwege corona de kerstborrels overslaan dit jaar? "Absoluut niet", zegt Maartje Wolff, werkgeluk-expert. "Er is juist nu behoefte aan verbinding en positiviteit."

Volgens haar kan dat op verschillende manieren, zonder fysiek bij elkaar te komen. "We zijn dit jaar gewend geraakt aan videobellen. Zo kun je ook een borrel organiseren."

Met vijftien of twintig man gezellig online borrelen en kletsen wordt lastig, geeft Wolff toe. "Je moet de groep splitsen. Dan kun je in een kleinere groep bijvoorbeeld een pubquiz spelen. Bedenk vragen over de successen van het afgelopen jaar, maak er een wedstrijdje van."

Omdat niet iedereen zit te wachten op alwéér een online bijeenkomst, is het ook mogelijk om, zonder de coronamaatregelen te schenden, bij elkaar te komen.

"Er zijn mensen die een collega en zijn of haar partner thuis uitnodigen. Je spreekt van tevoren af wie bij wie op bezoek komt. Vervolgens is er een kok die online aan iedereen die meedoet, instructies geeft om een maaltijd te bereiden. Zo eet je met al je collega's hetzelfde maaltijd terwijl je maar twee gasten op bezoek hebt."

Volgens Wolff is kerst ook een tijd om iets voor een ander te doen. "Gebruik een online samenkomst ook om kerstkaarten te schrijven voor ouderen die eenzaam zijn. Die kun je naar het ouderenfonds sturen die het vervolgens bij de juiste mensen bezorgt."