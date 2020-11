Burgemeester ziet vuurwerkoverlast toenemen, meer controles aangekondigd

"Niet overal in de stad, maar op sommige plekken hebben we er echt last van", zegt de burgemeester. Sinds maandag is daarom in de avonduren extra surveillance. "Let op, als we ingrijpen, heb je echt een probleem", waarschuwt Aboutaleb. "En een strafblad."

Vuurwerk afsteken is komende jaarwisseling landelijk verboden. Ook ging er een streep door de jaarlijkse vuurwerkshow bij de Erasmusbrug, in Hoek van Holland en Nesselande. Carbidschieten is elders in Nederland een alternatief, maar niet in de regio Rotterdam-Rijnmond. "Carbidschieten is in Rotterdam geen onderwerp", zegt Aboutaleb. Maar ook in andere gemeenten in die regio wordt het niet toegelaten.



Wethouders Said Kasmi en Barbara Kathmann van de gemeente Rotterdam puzzelen nog op een alternatief voor de jaarlijkse vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Maar wat die plannen zijn, weet de burgemeester naar eigen zeggen niet: "Ik geef slechts de vergunning af."