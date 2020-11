Aboutaleb over publiek na winterstop bij Feyenoord: 'Ik hoop het zo'

Burgemeester en veiligheidsregio-voorzitter Ahmed Aboutaleb hoopt dat na de winterstop weer supporters bij wedstrijden in het betaald voetbal aanwezig kunnen zijn. "Ik hoop zo dat de situatie zich daarvoor leent, zowel voor de sfeer in het stadion als voor de kassa van de voetbalclubs."

Sinds eind september worden de wedstrijden van de eredivisieclubs weer zonder publiek gespeeld. De KNVB sprak eerder de hoop uit om vanaf half januari weer met publiek in de stadions te kunnen spelen. Ook Aboutaleb staat daar - als de omstandigheden het toelaten - welwillend tegenover.

"Zo'n besluit zal het kabinet altijd in overleg nemen en ongetwijfeld zullen ook de deskundigen daar hun zegje over doen", zegt de burgemeester. "Maar als zij zeggen dat het onder bepaalde voorwaarden kan, bijvoorbeeld als je het met mondkapjes of anderszins organiseert, en het kabinet vraagt aan ons of het haalbaar is, dan werk ik daar graag aan mee."

De burgemeester voert zelf ook regelmatig gesprekken met de directie van Feyenoord. De situatie na de winterstop moet uitwijzen of supporters dan ook echt weer bij wedstrijden aanwezig kunnen zijn, benadrukt hij. "Ik hoop oprecht dat de omstandigheden na de winterstop, in de eerste of tweede week erna, gunstiger zijn dan waar we nu zitten. Dan zijn we al wel anderhalve maand verder, dus op hoop van zegen."