Man (88) moet rijbewijs inleveren na 'gevaarlijke capriolen'

De politie heeft maandag het rijbewijs in beslag genomen van een 88-jarige bestuurder. Agenten waren meerdere keren getipt dat de man 'levensgevaarlijke capriolen' uithaalde. De man werd uiteindelijk klemgereden door een andere automobilist.

Bij de meldkamer hadden weggebruikers gemeld dat de man op het Capelseplein tegen het verkeer had ingereden. Ook had hij stukken gereden over de busbaan.

De man heeft een tijdje rondgereden op een platte band. "Een kapotte band en de stank van verbrand rubber maakte duidelijk dat de man al een aardig stukje had afgelegd met deze lekke band."

Maar dat was niet de enige kapotte band in de auto. "Na verder onderzoek bleek er achterin zijn auto nog een vierkant gereden velg te liggen, die hij, naar eigen zeggen, eerder op de avond al had verwisseld met zijn reserveband."

Het CBR moet nu gaan besluiten of de man nog in aanmerking komt om zijn rijbewijs terug te krijgen.