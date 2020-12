Drukte Black Friday: 'We werden bestookt met oproepen om te komen winkelen'

Waarom gaan zoveel mensen, ondanks alle waarschuwingen, toch op Black Friday de Rotterdamse en Dordtse binnenstad in? En zelfs als het op vrijdag 'misgaat', komen de mensen een dag later toch terug. "Het blijft gewoon moeilijk om je te fixeren op beloningen in de toekomst als je ook nu een beloning kunt krijgen, zoals korting op Black Friday", zegt Semiha Denktas, gedragswetenschapper aan de Erasmus Universiteit.

De drukte in Rotterdam was zo groot, dat de rijen voor de winkels voor grote problemen zorgden op de Lijnbaan, de Koopgoot en het Binnenwegplein, afgelopen vrijdagavond. Denktas vindt dat niet verbazingwekkend. "We werden in dagen ervoor bestookt met oproepen via radio en televisie van 'kom winkelen'. Dan is het ook niet gek dat we dat zijn komen doen."

Volgens Denktas zijn mensen erg gevoelig voor bepaalde beloningen, zoals een hoge korting. "Mensen zijn daar gewoon gevoeliger voor. Je weet dat je nu korting kunt krijgen voor producten. En Sinterklaas en Kerstmis komen eraan. En je weet niet wanneer er in de toekomst weer een beloning komt of wanneer je in de toekomst weer vrij kan wisselen. Dan is de beloning nu halen een stuk aantrekkelijker dan wachten op het vaccin."

Oplossing

Maar hoe krijg je het dan voor elkaar dat mensen weerstand kunnen bieden aan de 'makkelijke beloning'? Denktas: "Ik denk dat je om te beginnen heel goed en duidelijk moet communiceren over het virus. Dus niet alleen benadrukken dat je niet moet komen, maar het moet ook over het virus gaan. Wat is het ook alweer, hoe kun je het overdragen."

Ook wijst Denktas erop dat er goed naar de maand december moet worden gekeken. "Er wordt dan nog meer gewinkeld en niet alleen online. Je moet goed nadenken hoe je dat in goede banen gaat leiden. Je moet voorkomen dat het weer zo mis gaat. We moeten die piekbelasting proberen te voorkomen."

Denktas zegt dat winkels langer open houden daarbij een oplossing is. "Mensen zoeken echt wel het moment dat het rustiger is", zegt ze.

Dat Aboutaleb besloten heeft om zondag de winkels eerder te sluiten en daarmee de mogelijkheid om langer open te zijn, te beperken noemt ze toch geen verkeerde beslissing. "Het was ook gewoon te druk. De burgemeester kon niet anders."

Graadmeter

Is Black Friday dan een graadmeter over hoe het publiek denkt over de coronamaatregelen? "Nee, dat denk ik niet", zegt Denktas. "Ik zie dat andere maatregelen wel goed worden overgenomen. We moeten ons realiseren dat we al heel lang thuiszitten."

Denktas: "Er is nog veel draagvlak voor die maatregelen. Het handen wassen, afstand houden, thuiswerken. Door die metingen van het RIVM, dat daar blijvend veel draagvlak voor is. Maar het wordt moeilijk als je tegengestelde berichten krijgt. Mensen worden steeds opgeroepen om te winkelen, dan gaan mensen dat ook doen."