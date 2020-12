Podcast Sparta: Over dure missers bij PSV en het keeperskerkhof

In Podcast Sparta gaat het over de onnodige nederlaag van de Kasteelclub bij PSV. Maar is het nu een vernedering voor Sparta dat de Eindhovenaren met een B-elftal aantraden of juist niet? Anton Slotboom, Ruud van Os en Frank Stout worden het er niet over eens.

Wel is het drietal eensgezind over de kwaliteit van Maduke Okoye. Als de Nigeriaanse international zich zo blijft ontwikkelen, gaat Sparta eindelijk weer eens een keeper aan een betere club verkopen. Volgens Van Os was Ed de Goeij de laatste, waarna er een waslijst van geslaagde en vooral minder geslaagde doelmannen wordt opgesomd.

Ook kijken we vooruit en terug op Sparta-Emmen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt een speciale Podcast Sparta uitgezonden over de mooiste Spartaanse doelpunten aller tijden. We zijn benieuwd naar jullie inzendingen. Mail ze naar sport@rijnmond.nl.

Luister hierboven naar de volledige aflevering van de FC Rijnmond Podcast over Sparta.

