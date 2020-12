Internist: 'Hoop dat de coronamaatregelen rondom Kerstmis niet versoepeld worden'

De piek van de tweede golf van de coronacrisis lijkt achter ons, maar voor de medewerkers in de ziekenhuizen blijft het onverminderd druk. "We hopen dan ook dat de regels rondom de kerstdagen niet worden versoepeld, want de kans is toch groot dat je elkaar besmet", zegt internist Ginette Carels van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

De maatregelen tegen het virus die in oktober werden genomen, werpen inmiddels hun vruchten af. "Maar het gaat eigenlijk nog veel te langzaam", gaat Carels verder. "We hebben plek voor 24 coronapatiënten op de afdelingen. Die zijn de laatste weken steeds bezet geweest. Nu zijn dat er 16. Ook is er nu weer wat ruimte op de intensive care."

Carels bevestigt dat, in tegenstelling tot de 'eerste golf', het ziekteverzuim onder het personeel nu een stuk hoger is. "Mensen krijgen zelf corona", legt ze uit, "En dat lopen ze dan niet in het ziekenhuis op, maar gewoon thuis of in de winkelstraat. Daarnaast zijn mensen oververmoeid, psychisch én lichamelijk. Mensen hebben een tik gekregen door de eerste golf en de tweede golf."

Kerst

Premier Rutte heeft nog niets gezegd over de viering van Kerstmis in familiekring, maar Carels ziet dat eigenlijk niet zitten. "Als je met z'n allen in een niet geventileerde huiskamer gaat zitten met de hele familie dan is de kans toch wel groot dat je elkaar besmet. Ik hoop niet dat de regels worden versoepeld."

Carels staat daarin niet alleen. IC-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC, die deel uitmaakt van het Outbreak Management Team, deed eerder al een soortgelijke oproep.