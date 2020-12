Vlaardinger Piet haalt het verleden naar het heden

"Zonder verleden geen heden" is het motto van Vlaardinger Piet van der Does. De pensionado doet samen met zijn vrouw Ineke aan parallelfotografie. Uitgangspunt is de verzameling oude ansichtkaarten die Piet op beurzen verzamelde. "De sport is dan om het juiste standpunt te vinden om een foto van hetzelfde oude stadsgezicht te maken."

In de verzameling mappen van Piet zitten honderden kaarten en foto's. De oudste taferelen gaan terug naar de negentiende eeuw, ingekleurd en zwart wit. "We verzamelen vooral Vlaardingen waar we wonen en Rotterdam waar we zijn geboren", legt Piet uit. Hij luisterde onlangs Radio Rijnmond en hoorde een verslag van een historische wandeling over de Coolsingel.

"Toen heb ik mijn mappen weer tevoorschijn gehaald en is het weer gaan leven", lacht Piet. Zijn vrouw Ineke zit bescheiden te luisteren maar verdient volgens Piet alle eer voor de foto's. "Dat is allemaal Ineke's werk."

Hobby

"Vooral foto's over het visserijverleden van Vlaardingen is leuk om samen te stellen", vertelt Piet terwijl hij door de mappen bladert. Zijn vrouw heeft miniatuurtjes van de achterzijde van de kaarten gescand zodat ook de oude postzegels en poststempels zichtbaar zijn.

"Ik verzamel ook postzegels en dan is het bijzonder als er ook een Vlaardingen-stempel op zit. Geen idee of het heel waardevol is maar het is gewoon een leuke hobby van ons. Het begon met een oude kaart op een beurs en toen dachten we 'verrek, hoe ziet dat er nu uit', zo begin je met parallelfotografie", vertelt Piet.

"Ook heb ik oude postzegels met afstempelingen van Vlaardingen. Het is jammer dat de jeugd niet meer verzamelt. Dat zou weer opgepikt moeten worden ook omdat je door Corona meer thuis moet zitten. Je moet je thuis ook bezig houden en dit is een fantastische, leuke, fijne hobby om je mee te vermaken", vindt Piet. "Het vroegere herkennen in je huidige opname, dat is de sport. Soms gaat het niet. Er staan ook veel bomen dus dan doen we het in de herfst als de bomen kaal zijn. Dan zie je meer en belemmeren ze het zicht niet."

Albert Heijn

De hobby is de laatste jaren wat verwaterd, geven Piet en zijn vrouw Ineke toe. "We gaan het weer oppikken en als er andere mensen enthousiast worden kunnen ze contact opnemen met me. Ook als er iemand iets wil met een expositie of een boek of website zou ik dat hartstikke leuk vinden."

Ondertussen toont Piet trots oude stadsbeelden van de Vlaardingen en delen van Rotterdam. De verschillen zijn enorm en komen tot leven wanneer je ze naast elkaar legt. "Misschien is het een idee voor Albert Heijn om dit soort plaatjes van oude stadsgezichten te gaan uitgeven om de jeugd enthousiast te maken", lacht Piet. "Om ze weg te halen van al die mooie schermpjes."