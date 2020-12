Gea zet flexwerk-netwerk op in de Alblasserwaard: 'Iedereen mag komen werken aan mijn keukentafel!'

In Rotterdam struikel je over de flexplekken, waar iedereen een dagje kan gaan werken. Maar dat is in de polder wel anders. Op dit moment is het aanbod in de Alblasserwaard nihil. En daar wil Gea uit Langerak verandering in brengen. Ze zet een flexwerk-netwerk op. "Iedereen mag komen werken aan mijn keukentafel!"