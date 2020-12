Imanuelle Grives had 20 gram coke en 100 xtc-pillen bij zich: 'Ik neem alle verantwoordelijkheid, maar ik ben geen drugsdealer'

"Ik neem alle verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd, maar ik ben geen drugsdealer." Actrice Imanuelle Grives zal 21 juli 2019 niet snel vergeten. Toen werd de Rotterdamse op festival Tomorrowland in België opgepakt met een grote hoeveelheid drugs. Een gebeurtenis die haar leven voor altijd veranderde.

Grives belandde in een Belgische cel waar ze uiteindelijk 52 dagen doorbracht. Deze dinsdag verschijnt haar autobiografie 'Imanuelle, mijn vechtershart', dat ze schreef met hulp van journalist Anton Slotboom.

In dit boek gaat Grives dieper in op de reden dat ze met 20 gram cocaïne en honderd xtc-pillen naar het Belgische festival vertrok. "We hebben gekeken naar een dochter die haar vader een loer wilde draaien." Dit inzicht kreeg ze toen ze in de gevangenis zat en alle tijd had om na te denken hoe ze daar terechtkwam.

"In de gevangenis was ik al bezig met mijn gedachten op papier krijgen. Je hele leven komt voorbij. Wat blijft er over als je letterlijk bent gestript van je haar, je kleding, je make-up, je bekendheid, je status. Wie ben je dan nog? Dan moet je kijken om welke reden je nog wel van jezelf kunt houden. Kan ik mezelf vergeven? Als je jezelf kapot wil maken heb je een gebrek aan zelfliefde. Daar kwam ik achter door deze hele situatie."

"Ik neem alle verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd, maar ik ben geen drugsdealer", vervolgt Grives. "Wat je zag was een dochter die haar vader een loer wilde draaien. Ik heb een extreem gelovige vader waar ik constant erkenning van wilde krijgen. Dat ik een succesvolle actrice was betekende niks voor hem. Dat was heel hard. Ik was niet getrouwd met een christelijke man en had geen gezinnetje, dus wat stelde ik eigenlijk voor?"

'Dan zal ik laten zien hoe slecht ik ben'

Het gevoel niet te voldoen aan de wens die haar vader had, zorgde ervoor dat ze juist een andere kant opschoot, denkt ze. "Na het zoveelste verwijt dat ik niet goed genoeg was, dacht ik: dan zal ik laten zien hoe slecht ik ben. Helaas hebben we daar allemaal van mee kunnen genieten, met als gevolg dat ik mezelf de vernieling in heb gewerkt."

Toch geeft ze haar vader niet de schuld van de keuzes die ze maakte waardoor ze in de gevangenis kwam. "Pas toen ik vastzat ben ik echt goed tot het besef gekomen: Ima, je kunt je vader niet de schuld blijven geven voor de dingen die zijn misgegaan in jouw jeugd en voor de pijn die jij hebt. Je moet echt aan de slag met jezelf. Mijn boek gaat dus over het aan de slag gaan met jezelf en de therapie die ik heb gehad."

Het kleine meisje

"Je gaat niet lezen over de actrice en de diva op de rode loper", benadrukt Grives. "Je gaat kennis maken met het kleine meisje, met de jonge vrouw die het leven anders voor zich had gezien. Toen ik 30 was dacht ik dat ik nu wel een gezinnetje en kinderen zou hebben. Inmiddels ben ik 35, mijn leven is heel anders gelopen dan ik had gedacht."

"Er zijn heel veel vrouwen van mijn leeftijd die zich afvragen of ze nog wel kinderen krijgen of een partner vinden. Er zijn heel veel mannen die op dit moment in stilte een depressie hebben en toch naar buiten lopen en stoer moeten doen. Er zijn heel veel mensen, zeker met corona, die alles waar ze zich aan vasthielden zien afbrokkelen. Ik wil mensen, juist omdat ik het voor het oog van iedereen ben gevallen, meenemen in mijn heel persoonlijke reis."

Dat wil ze niet alleen met dit boek doen, maar ook met coaching. Ze kreeg de afgelopen tijd verschillende berichten van vrouwen die ze nu coacht. "Ik denk wel dat ik actrice blijf, maar acteren alleen geeft mij geen voldoening. Ik ben nadat ik berichten kreeg een paar vrouwen persoonlijk gaan coachen. Daar wil ik me meer op richten. Mijn diepe wens is om vrouwen te bekrachtigen. De behoefte die vrouwen hebben aan herkenning en kwetsbaarheid, daar wil ik ze mee helpen."