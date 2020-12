Geen taakstraf voor uit de hand gelopen examenstunt

Een oud-leerling van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam is grotendeels vrijgesproken voor een uit de hand gelopen voor een examenstunt. Bij die stunt viel een leerlinge van een rijdende auto en werd overreden. De oud-scholier bestuurde de auto.

De examenleerlingen vierden op 12 april 2019 een 'kolderdag'. Het thema van de dag was 'Safari' en de verdachte had een terreinwagen geleend. De politie had hem vooraf gewaarschuwd dat er niemand op de auto mocht klimmen. Ook mocht de wagen het schoolplein niet op.

De toen 18-jarige bestuurder reed toch het plein op, waarbij meerdere leerlingen op de motorkap probeerden te klimmen. De verdachte riep dat ze er af moesten gaan, maar dat deden ze niet. Toen de auto in beweging kwam, viel het slachtoffer eraf. Zij kwam onder de auto terecht en werd overreden.

Ze liep brak daarbij een wervel, twee ribben. Ook liep ze een klaplong op.

De rechter heeft de oud-scholier vrijgesproken van het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel. Wel krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Tegen de jongen was een werkstraf van 90 uur geëist.