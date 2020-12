Justitie eist bijna vijf jaar voor overvaller die vingers slachtoffer dreigde af te snijden

Justitie heeft dinsdag 4,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een Utrechter die in februari een woningoverval pleegde in Ridderkerk. De man en zijn handlanger, die nog voortvluchtig is, dreigden de vingers van de bewoonster af te snijden.

Op de bewuste zaterdag was de bewoonster alleen thuis. De daders belden bij haar aan en kwamen zogenaamd namens PostNL een pakketje brengen.

Toen de vrouw de deur open deed stormden de mannen naar binnen, bedreigden ze haar met een vuurwapen, mishandelden ze haar en bonden haar vast. Ook dreigden ze haar vingers af te knippen als de Ridderkerkse niet vertelde waar de kluis was. De vrouw zei dat ze niet wist van een kluis.

De mannen trokken een ketting van haar hals en pakten ook een horloge. Ze namen ook een aantal luxe-artikelen en waardevolle spullen mee.



De verdachte wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een inbraak in een woning aan de Lamsrustlaan in Rotterdam-Hillegersberg, een week later. Ook zou hij betrokken zijn bij een inbraak in Eindhoven.