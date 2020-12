Duitse politie: 'Geen link tussen verdwijning Jaïr Soares en Maddie McCann'

Christian B. was in 1995 in Nederland, het jaar dat Jaïr Soares zoekgeraakte in de duinen van Monster. Afgelopen zomer heeft de Haagse politie een officieel verzoek ingediend om te onderzoeken of hij mogelijk iets met deze zaak te maken heeft.



Het onderzoek naar de verdwijning van Jaïr werd vorig jaar heropend. De politie gaat ervan uit dat het jongetje is ontvoerd en dat hij niet meer in leven is.



Madeleine McCann werd op 3 mei 2007 ontvoerd uit een slaapkamer in een appartementencomplex in de Algarve, Portugal. In juni van dit jaar werd hij gearresteerd.