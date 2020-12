18 jaar celstraf voor dodelijke schietpartij op Putsebocht

De rechtbank in Dordrecht heeft de 33-jarige Sybran de B. veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Enchi Alberto. Rotterdammer De B. schoot Alberto in de avond van 6 november 2019 dood op straat op de Putsebocht in Rotterdam-Feijenoord.

In twee salvo's schoot B. veertien kogels richting het slachtoffer. De veroordeelde vertelde tijdens de zitting dat hij bedreigd werd door Alberto. Volgens de rechter is er sprake van moord. "Hij heeft ruim de tijd gehad om zich te beraden. Er was geen sprake van opwelling of paniek".

De rechter noemt de actie van De B. een 'kille en gewetenloze moord'. Het slachtoffer zat in een gesloten auto en kon geen kant op.



De aanleiding voor de schietpartij zou liggen in een conflict tussen het slachtoffer en de verdachte. Het latere slachtoffer zou enkele flirterige berichten hebben verstuurd naar de partner van de veroordeelde. De B. verklaarde twee weken tijdens de rechtszaak dat het 'hij of ik' was. Volgens justitie was de angel voor het slachtoffer al uit dat conflict en de spanning uit de lucht.

Volgens de rechter is het extra pijnlijk voor de nabestaanden dat Sybran de B. geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. "Hij vindt het verder vooral erg voor zichzelf en toont geen teken van spijt."

Twee weken geleden eiste de officier van justitie al achttien jaar voor de dodelijke schietpartij