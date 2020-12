'Neppe' Eneco-medewerkers blijken écht: 89-jarige vrouw toch geen slachtoffer van babbeltruc

Een 89-jarige vrouw uit Rotterdam-IJsselmonde blijkt maandagavond tóch niet slachtoffer te zijn geworden van een babbeltruc. Een thuiszorgmedewerker had de politie ingeschakeld omdat drie 'neppe' Eneco-medewerkers de vrouw vertelden dat zij nog geld zou ontvangen en daarvoor haar pinpas moest laten zien en iets moest ondertekenen op een iPad. Een dag later blijkt het wel degelijk om echte medewerkers te gaan.

De politie dacht aan een babbeltruc, omdat uit niets bleek dat er maandag daadwerkelijk Eneco-medewerkers bij de vrouw aan de deur hadden gestaan. Agenten deden in de buurt onderzoek, de bankrekening van de 89-jarige vrouw werd geblokkeerd en er werd een getuigenoproep gedaan.

Maar dat blijkt een dag later niet nodig, want het waren wel degelijk Eneco-medewerkers en de vrouw had wel degelijk nog geld tegoed. Waarschijnlijk moest zij haar pinpas laten zien, zodat de medewerkers konden checken of het geld naar de goede rekening zou worden overgemaakt.

"Soms neemt een onderzoek een verrassende positieve wending", zegt de politie. "We zijn blij met de goede afloop, en dat mensen alert blijven en de politie bellen zodra ze iets niet vertrouwen."