Poolen van de toekomst gelanceerd in Rotterdam: 'De iPool is een soort grote tablet waarop je kan poolen en gamen'

Poolen van de toekomst gelanceerd in Rotterdam: 'iPool is een soort grote tablet waarop je kan poolen en gamen'

Een ouderwets potje poolen of biljarten in de kroeg of de kantine zit er momenteel even niet in vanwege de coronacrisis. Maar wanneer het wel weer kan, kan het op vijf plekken in Rotterdam op de iPool: de pooltafel van de toekomst die dinsdagochtend werd gepresenteerd.