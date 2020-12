Politie ontdekt duizenden liters grondstoffen voor drugs in loods Ooltgensplaat

In een loods aan de Spuidijk in Ooltgensplaat op Goerree-Overflakkee heeft de politie dinsdagmorgen zo'n elfduizend liter grondstoffen in beslag genomen. Het gaat om stoffen waar synthetische drugs mee gemaakt kunnen worden.

Het spul zat in aardig wat jerrycans en was in een loods opgeslagen. De politie was getipt over de aanwezigheid van de grondstoffen, waarna dinsdagmorgen een inval werd gedaan. De loods wordt binnenkort gesloten door de burgemeester.

Met de inval zegt de politie 'de ondermijnende criminaliteit een fikse tik' te hebben gegeven. Ondermijning is het 'mengen' van de boven- en onderwereld.

De stoffen worden gemonsterd en daarna vernietigd.

Aanhoudingen

Begin november zijn er in Ooltgensplaat twee mannen aangehouden die vermoedelijk grondstoffen voor drugs vervoerden. Het ging om een bestuurder van een witte vrachtwagen en die van een wit busje. Of die aanhoudingen iets te maken hebben met de gevonden grondstoffen kan de politie niet bevestigen.