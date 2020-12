Handtekeningen tegen komst drugsverslaafden IJsselmonde

Omwonenden van de Hippiashof in Rotterdam hebben dinsdag ruim driehonderd handtekeningen aangeboden aan de Rotterdamse wethouder Sven de Langen. De inwoners van IJsselmonde zijn het niet eens met de komst van voormalig drugsverslaafden in hun omgeving.

Vorig week werd bekend dat ex-verslaafden van zorginstelling Antes in Hoogvliet en IJsselmonde worden geplaatst, omdat de locaties waar zij zaten worden gesloten.

De gebiedscommissies waren in gesprek met de gemeente Rotterdam over de huisvesting van de ex-verslaafden. Ze wachtten nog op een antwoord, toen wethouder De Langen de gemeenteraad met een brief informeerde over zijn besluit.