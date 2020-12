FC Rijnmond Extra over Feyenoord-Dinamo Zagreb: 'Ze hebben een levensgrote kans om te overleven'

In FC Rijnmond Extra bespreken we iedere dinsdag één specifiek thema. Deze aflevering staat het Europa League-avontuur van Feyenoord centraal. Presentator Bart Nolles neemt samen met Fox Sports-commentator Vincent Schildkamp, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis de wedstrijd van aankomende donderdag tegen Dinamo Zagreb door. Een wedstrijd die weleens cruciaal kan zijn in de strijd om overwintering in Europa.

De uitwedstrijd in Zagreb eindigde in een 0-0 gelijkspel en Vincent Schildkamp is dan ook verbaasd dat de Kroaten aan kop gaan in Groep K met 8 punten. "Ik vond dat een heel matig elftal in die eerste wedstrijd, dus Feyenoord maakt zelfs kans om deze poule te winnen."

Sinclair Bischop was als één van de weinige journalisten bij die eerste wedstrijd in Kroatië en ziet ook mogelijkheden voor Feyenoord. "Feyenoord kreeg daar echt veel kansen, waaronder Linssen", zegt Bischop, die echter ook een kanttekening plaatst. "Zagreb is wel in uitstekende vorm nu en speelde afgelopen weekend niet. Ze zijn dus uitgerust en kunnen fris naar Rotterdam komen."

Personele problemen

Waar Dinamo Zagreb in de sterkste bezetting naar Rotterdam-Zuid kan komen, is het bekende liedje bij Feyenoord inmiddels dat het veel spelers moet missen. Naast de bekende ziekenboeg zijn Bart Nieuwkoop (die afgelopen weekend ziek was) en Nicolai Jørgensen allebei geschorst. Het betekent dat Bryan Linssen waarschijnlijk weer in de punt van de aanval speelt. "En dan zal Narsingh op de flanken erbij komen", voegt Schildkamp toe.

"En ook de linksbackpositie is wel een probleem geworden nu", zegt Schelvis, die toevoegt dat het wel zou meevallen als zowel Kokcü als Toornstra er weer bij zijn. "Malacia en Haps zijn weggevallen dus dan zal je weer met Johnston moeten spelen op die plek."