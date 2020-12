Dit nieuwe gebouw op het Coolhaveneiland gaat plaats bieden aan huurders met middeninkomens

Het ontwerp voor het gebouw tussen de Parksluizen en De Machinist komt van ontwikkelaar FSD. Uit vier deelnemende partijen kwam deze ontwikkelaar als beste uit de bus. Behalve woningen komt er ook horeca, een gemeenschappelijke functie op de begane grond en een half verdiepte parkeergarage. Op het dak komt een openbaar parkje.

Het gebouw wordt volgens de gemeente Rotterdam energieneutraal. De constructie bestaat uit hout en beton. Op de garage wordt een zogenoemd krattensysteem aangelegd, waarin regenwater wordt opgevangen dat gebruikt kan worden voor de bewatering van planten.

Veel mensen met een middeninkomen slagen er nu niet in om betaalbare huur- of koopwoningen te vinden in de stad. De gemeente wil daar met het project Kavel de Machinist verandering in brengen. Driekwart van de woningen wordt verhuurd in het middensegment, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). De huur wordt daar maximaal duizend euro per maand.