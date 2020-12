Songfestival: Wat is volgens jou het mooiste plekje van de stad?

Voor het Eurovisie Songfestival, volgend jaar in Rotterdam, zoekt de organisatie de mooiste plekjes van de stad. Want, Rotterdam moet in 2021 shinen!

De festivalorganisatie roept Rotterdammers op hun lievelingsplekken door te geven. Die worden gebruikt als achtergrond bij de video's waarin de 41 artiesten zich presenteren, de zogenoemde 'postcard'-video's. Rotterdam mag in die populaire video's natuurlijk niet ontbreken", laat wethouder Said Kasmi weten. "Gelukkig kennen Rotterdammers als geen ander de mooiste plekken van hun stad, die we graag aan de rest van de wereld laten zien!"

Hardlopen doe je in het...

Rene Kuijs, van oorsprong Brabander, weet al wel wat de mooiste plekjes van Rotterdam zijn. "Het Kralingse Bos is misschien wel de móóiste plek van de stad om lekker een rondje hard te lopen", weet hij.

De hardlopende Brabander woont inmiddels al een tijdje in Rotterdam. Sinds mei dit jaar verkent hij al hardlopend de stad. Straat voor straat, drie dagen in de week. Eind deze maand is het rondje rond, maar hij is niet te beroerd om verslaggever Suzanne Mulder op sleeptouw te nemen langs een aantal hoogtepunten.

Wat zijn volgens jou de mooiste plekken in de stad? Stuur die ze door naar songfestival@rotterdam.nl.

Het Songfestival vindt op 18, 20 en 22 mei 2021 plaats in Rotterdam Ahoy.