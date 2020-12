Hoe bereik je jongeren die messen dragen? In Spijkenisse zetten ze jongerenwerkers in

Eén jongere die drie messen inleverde. Dat was de oogst van een inleveractie waarbij jongeren in Spijkenisse ongestraft hun messen konden inleveren. Deze actie was één van de manieren waarop Spijkenisse probeert jongeren bewust te maken hoe gevaarlijk het is om een mes te dragen. In een jaar met meerdere mesincidenten met soms piepjonge daders is dat geen overbodige luxe.

“Jongeren maken zich ook zorgen om de messencultuur”, vertelt jongerenwerker Mark Wesseling. Hij werkt bij de Stichting JOZ in het jongerencentrum en geeft voorlichting op scholen.

In zijn werk zie hij hoe jongeren elkaar in de houdgreep houden. Doordat ze zien dat steeds meer leeftijdsgenoten messen bij zich hebben, voelen anderen zich ook genoodzaakt een mes te dragen.

De gemeente Nissewaard ziet een grote rol weggelegd voor jongerenwerkers als Mark om tot de messendragers door te dringen. Mark begrijpt wel dat jongeren voor een lastige keuze staan. “Zij zien ook dat er steeds meer steekincidenten plaatsvinden. En dan zijn er jongens die zich daar niet veilig bij voelen en vervolgens zelf een mes meenemen. Dat is natuurlijk verkeerd gedacht, want zo krijg je alleen maar meer messen op straat. En meer conflicten.”

Het was dit jaar in Spijkenisse al meerdere keren raak, waarna in delen van Spijkenisse vervolgens preventief fouilleren werd ingevoerd.

Tekst gaat verder onder de video



Slachtoffer kan dader worden

Wethouder Wouter Struijk (PvdA) is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Hij vertelt hoe hij zich het afgelopen jaar grote zorgen maakt over de reeks steekincidenten in zijn gemeente. "We zagen die incidenten gebeuren en dan houd je zeker in de weekenden je hart vast dat een jongere uit wanhoop of paniek zoiets doet."

De opdracht is niet simpel, beseft hij. “Jongeren moeten beseffen dat ze de consequenties niet kunnen overzien als ze in een situatie komen waarbij ze het mes moeten gebruiken. Van slachtoffer kan je opeens dader worden en daarmee gooi je enorm je glazen in voor de toekomst.”

Jongerenwerkers zijn volgens de wethouder dé personen die goed toegang hebben tot de jongeren in Spijkenisse en omgeving en die daarom het onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Jongerenwerker Wesseling ziet dat in zijn werk terug. “Wij zijn waar de jongeren zijn en bouwen echt een band met ze op. Het is niet in cijfers aan te geven hoeveel messen er waren en hoeveel er nu zijn, maar ik merk in de gesprekken met jongeren wel dat ze er beter over nadenken. We moeten in hun mindset veranderen dat het niet ok is om messen te dragen.”

Tekst gaat verder onder de video



'Shanken' in drillrap

Belangrijk in de belevingswereld van jongeren zijn populaire drillrapvideo’s op YouTube, waarin jonge rappers met grote messen rappen over het ‘shanken’ (steken) van rivalen. Dit zou ook het motief zijn voor de dodelijke steekpartij afgelopen zomer in Scheveningen, waarbij een jonge Rotterdam werd doodgestoken. De populaire Rotterdamse rapper Blacka is nog steeds verdachte in deze zaak

“We hebben daarom ook online jongerenwerkers”, vertelt wethouder Struijk. “Die houden alles in de gaten en zorgen ervoor dat we ervan leren, zodat we ook in de toekomst niet per se worden overvallen door dit soort rages die vanuit de hele wereld komen.”

De jongerenwerkers praten ook met leraren en ouders over wat ze online tegenkomen. “De invloed van bijvoorbeeld drillrap is nog niet bewezen, maar het zou goed kunnen dat de jeugd denkt dat dit de manier is waarop je stoer moet doen, dat ze tegen dit soort rappers opkijken en denken: ik ga me ook zo uiten. Dus daar geven we inderdaad voorlichting over.”

Scholen blijven stil

Ook op scholen is het probleem van messen reëel. Begin dit jaar sloegen Rotterdamse scholen alarm omdat wapenbezit onder jongeren fors zou zijn toegenomen. De scholenkoepel iHUB nam extra maatregelen, zoals kluisjescontroles, camerabewaking, medewerkers die met leerlingen meelopen naar de tram of metro en het inzetten van pedagogisch medewerkers.

De redactie van Rijnmond heeft geprobeerd om ook vertegenwoordigers van middelbare scholen in Spijkenisse aan het woord te laten, maar die willen niet reageren.“Het is niet fijn om met nieuws over steekincidenten in het nieuws te komen, ook niet voor de gemeente”, geeft de wethouder toe. “Maar ik denk dat we het taboe hier echt wel hebben doorbroken. We spreken hardop uit dat dit niet kan en niet wenselijk is en krijgen ook van alle partijen de volle medewerking om het probleem aan te pakken.”