Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer Feyenoord

"Zeker als een aantal geblesseerden terugkeert, kunnen we er nog een heel goed seizoen van maken. Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest", zegt Advocaat. "Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd, maar deze keer mogen jullie me er aan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Hopelijk - en ik geloof daar in - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien."

Volgens technisch directeur Frank Arnesen mag Feyenoord blij en trots zijn dat Advocaat ervoor heeft gekozen om zijn carrière als clubcoach af te willen sluiten bij de Rotterdammers. "Dick is echt een geweldige persoonlijkheid en een zeer bevlogen trainer, die met zijn aanpak eigenlijk altijd het maximale uit een ploeg weet te halen."

Advocaat begon tegen het einde van 2019 aan zijn klus bij Feyenoord. De Rotterdammers stonden toen tiende in de eredivisie en trainer Jaap Stam was vertrokken. Onder leiding van Advocaat klom Feyenoord weer terug naar de top van de eredivisie en haalde het de bekerfinale. Door de coronacrisis werd die bekerfinale niet afgewerkt en de competitie nooit uitgespeeld.

Ook dit seizoen draait Feyenoord onder leiding van Advocaat bovenin mee. In de eredivisie werd onder zijn leiding zowel dit als vorig seizoen geen wedstrijd verloren. Wel speelde Feyenoord, mede door veel blessures, al vier keer gelijk en staat het daardoor nu vijf punten achter op koploper Ajax.

Niet alleen Advocaat, maar ook assistent-trainer Cor Pot gaat na dit seizoen Feyenoord verlaten. "Als Dick gaat, dan ga ik ook. We zijn één met elkaar", laat Pot aan Rijnmond weten.