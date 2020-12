Justitie wil dader kerstmoorden Hellevoetsluis alsnog achter de tralies

Justitie heeft dinsdag in hoger beroep achttien jaar cel geëist tegen een 27-jarige man die wordt verdacht twee mannen te hebben doodgeschoten in Hellevoetsluis. Dit gebeurde op Tweede Kerstdag in 2016. Eerder sprak de rechtbank de man vrij wegens gebrek aan bewijs.

Bij de schietpartij werden destijds aan de Branding vijf mannen vanuit een auto beschoten. Een man van 22 en zijn 29-jarige oom kwamen hierbij om het leven.



Voor deze dubbele kerstmoord in Hellevoetsluis stonden in 2017 ook nog twee andere verdachten terecht. De hoofdverdachte kreeg achttien jaar cel voor doodslag. De andere verdachte in de zaak was de chauffeur. Hij is vrijgesproken.