Ook Petrovic en Pot vertrekken bij Feyenoord

"Als Dick gaat, dan ga ik ook. We zijn één met elkaar", laat Pot weten. Petrovic heeft dezelfde reactie: "Ik ben samen met Advocaat gekomen. Hij heeft mij specifiek gevraagd. Dan is het netjes en normaal dat ik dan ook ga."

Advocaat kwam in oktober 2019 bij Feyenoord, nadat Jaap Stam als hoofdtrainer ontslag had genomen. Op dat moment kwam Pot samen met Advocaat bij de Rotterdammers binnen. In juli sloot Petrovic pas als assistent-trainer aan, omdat Said Bakkati een maand eerder al was vertrokken uit de Kuip.

'Zijn laatste klus? Dat denk ik wel'

Petrovic noemt het een verlies voor Feyenoord dat Advocaat weg gaat. "Hij is nog altijd scherp en zit vol energie, maar het is een verstandige beslissing van hem", denkt Petrovic. "Feyenoord en Advocaat moeten namelijk verder."

Op dit moment staat Feyenoord in de eredivisie op de vierde plaats met 22 punten uit tien duels. De Rotterdammers hebben vijf punten minder dan koploper Ajax. Het team van Advocaat kan nog overwinteren in de Europa League. Vorig seizoen was Feyenoord nog volop in de race om de landstitel, maar het seizoen werd door het coronavirus voortijdig afgebroken.

In de afgelopen jaren gaf Advocaat vaker in de media aan dat hij aan zijn laatste baan als hoofdtrainer bezig was. Of Feyenoord zijn laatste klus is? "Dat denk ik wel", zegt Petrovic. "Maar wie weet komt er nog een mooi land, waardoor hij niet elke dag op het veld hoeft te staan."